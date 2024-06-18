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Gündem Bakan Yumaklı Çanakkale'deki son durumu aktardı! İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı
Gündem

Bakan Yumaklı Çanakkale'deki son durumu aktardı! İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 23:21:00 - 2024-06-19 00:25:33
Bakan Yumaklı Çanakkale'deki son durumu aktardı! İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköyü köyü yakınlarında saat 16.05’te başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Öte yandan 9 uçak ve 6 helikopterle başlayan yangına müdahaleye havanın kararmasıyla birlikte; 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel tarafından devam ediliyor.

İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı!

Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son durumu aktardı.

Bakan Yumaklı, "Eceabat’taki yangınla alakalı 16.05’te ilk tespit yapıldı. 16.11’den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şu anda bu hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldılar. 1 gece görüş helikopteriyle hava araçlarımız mücadeleye devam etmiş olacake. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz." dedi.


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"Kurumların işbirliğiyle birlikte. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok." diyen Bakan Yumaklı, "Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil. Gelibolu Tarihi Alanına girişler durdurulmuştu. Şu anda 28 kilometre saat rüzgar hızı söz konusu. Nem yüzde 68, sıcaklık 23 derece, yani şartlar çpk şükür bizim lehimize devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk tespitlerimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu. Tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum"

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