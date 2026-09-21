Bakan Yumaklı bu sene 3 milyon 850 bin ton üzüm üretimi beklediklerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de bu yıl 3 milyon 850 bin tonluk üzüm üretimi beklediklerini açıkladı. Ankara'nın Kalecik ilçesindeki Ankara Üniversitesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nda düzenlenen bağ bozumuna katılan Yumaklı, "2025 yılındaki üzüm üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton olmuştu. Bu sene 3 milyon 850 bin tonluk bir üzüm üretimi inşallah ülkemizde gerçekleşmiş olacak" dedi.

Bakan, açıklamalarını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan istasyon hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına yaptı.

Kalecik'teki istasyonda 153 yerli ve yabancı asma çeşidi

İstasyonda 153 yerli ve yabancı asma çeşidi bulunduğunu söyleyen Yumaklı, burayı önemli bir ıslah ve genetik kaynak koruma merkezi olarak tanımladı. Ülkeye has bitkisel ürün çeşitlerinin tamamı için Bakanlığın ve üniversitelerin yoğun çaba harcadığını anlatan Bakan, bu genetik kaynakların korunup gelecek nesillere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Yumaklı, Ankara'nın güçlü bir tarımsal altyapıya sahip olduğunu, kentte üretilen üzümün yarısının Kalecik ilçesinde yetiştirildiğini belirtti. Bakan, Kızılırmak çevresinde kendine has aromasıyla yoğun bir üretim alanının oluştuğunu, burada hemen hemen her çeşit ürünün yetiştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2024 yılında taze üzüm üretiminde dünyada 7'nci, kuru üzüm ihracatında ise 1'inci sırada olduğunu vurgulayan Yumaklı, ürünlerin katma değerli ve markalı hale getirilmesi için Bakanlık ile üniversitelerin, özellikle Ankara Üniversitesi'nin birlikte çalıştığını aktardı. Bakan, benzer araştırma ve uygulama çalışmalarının Türkiye'nin farklı yerlerindeki üniversitelerde de yürütüldüğünü ekledi.

Bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşma beklentisi

Yumaklı, bu yıl yağışların iyi gitmesinin üzüm dahil tüm ürünlerde ciddi rekolte artışı sağladığını, 2026'nın son 66 yılın en yağışlı yılı olduğunu söyledi. Geçen yıl ciddi bir kuraklık yaşandığını, şubat ve nisan aylarındaki zirai donun da ürünleri etkilediğini hatırlatan Bakan, "Bu sene bu bereketle beraber inşallah bitkisel üretimde 140 milyon tonu aşmış olacağız" diye konuştu.

TMO 12,3 milyon ton hububat aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl pek çok stratejik üründe alıcı pozisyonunda piyasa regülasyonu yaptığını belirten Yumaklı, kurumun stratejik ürünlerin ticaretini yapan değil, piyasayı düzenleyen bir yapı olduğunu, gerektiğinde alım fiyatı açıkladığını anlattı. Bakan, TMO'nun bu yıl aldığı 12,3 milyon ton hububatın kurum açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu, bu alım için çiftçilere 180 milyar lira ödendiğini açıkladı.

Yumaklı, dünyada ülkelerin gıda arz güvenliğinden endişe duyduğu ve gıda ürünlerinin hareketinin ciddi biçimde kısıtlandığı bir dönemde bereketli bir yıl geçirilmesinin ülke açısından mutluluk verici olduğunu söyledi. Fiyatı açıklanan diğer ürünlerde alımın sürdüğünü belirten Bakan, üretim tarafında Bakanlığın, ticaret tarafında ise Ticaret Bakanlığı ve Gıda Komitesi'nin hem üreticinin hem tüketicinin memnun olduğu bir süreç için birlikte gayret ettiğini ifade etti.

Bakan, ilave maliyet dışında fiyat oluşumuna izin vermeyen istikrarlı politikanın süreceğini bildirerek şöyle konuştu: "Amacımız üreticinin emeğine sahip çıkmak, tüketicinin de kendisine vaat edilen kalitede ürünü uygun ve de makul fiyata almasını sağlamak."