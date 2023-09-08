Bakan Yumaklı açıkladı! TDT, tarım sigortaları havuzu oluşturacak

Bakan Yumaklı, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Özbek hükümeti ile BM Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) organize edilen Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı’na katıldı.

Konferansla ilgili Türk basınına değerlendirmede bulunan Yumaklı, gıda güvenliğinin önemine dikkati çekerek, konferansta bununla ilgili Türkiye’nin yaptıklarını yeniden anlatma imkanı bulduğunu belirtti.

Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) girişimleriyle bütün dünyanın takdirine şayan tahıl koridoru başta olmak üzere Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine katkısını anlattık. Ayrıca ülkelerin bundan sonraki dönemde tarımsal üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi unsurlara bağlı olduğunu da burada yeniden dile getirme fırsatı bulduk." dedi.



TDT’ye üye ülkelere tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirten Yumaklı, bazı çevresel ve iklimsel faktörlere ilişkin neler yapılabileceği konusunda da yine hep birlikte olacaklarını vurguladı.

Yumaklı, şunları dile getirdi:



"Bu konuda Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık. Konu başlıklarını gerek Türkiye'de gerekse burada Türk devletleri olarak tekrar bir araya gelerek konuşacağız. Burada amaç, bu sinerjiden iyi bir ivme yakalamak. Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelerle hem tarım hem orman hem su konu başlıklarında birbirimize destek olmak, ilişkilerimizin daha üst düzey sonuçlara ulaşması için işbirliğine gitmek arzumuzdur."

Yumaklı, tarım sigortası konusunda Azerbaycan ile olduğu gibi Özbekistan ile de bir model üzerinde durduklarına dikkati çekerek, Özbekistan'da da yine bu modelin kurulmasıyla ilgili bir süredir çalıştıklarını ifade etti.

Daha sonra üye ülkelerin ortak tarım sigortaları havuzu oluşturacağını kaydeden Yumaklı, bu birlikteliğin bütün ülkelere katkısının olacağını dile getirdi.

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Yumaklı, ayrıca Türkiye’nin Özbekistan ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu belirterek, bu zamana kadar çok hızlı ivme yakalamış olan ilişkilerin tarım, ormancılık ve su konseptinde gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.