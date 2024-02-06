Bakan Yerlikaya'dan terör saldırısı açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya, "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor." sözlerini kaydetti.

Polis noktasına silahlı saldırı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

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Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatıldı, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganlar terör örgütü DHKP/C üyesi

Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın 2 kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Adliyeye girişler kontrollü sağlanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olayın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek saldırının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasının C kapısı girişinde çalışma yaparken, saldırının yaşandığı meydana ise vatandaşların giriş çıkışına izin verilmiyor.

Polis kontrol noktasının yakınındaki C kapısından adliye binasına giriş-çıkış yapılmasına da izin verilmiyor. Binanın diğer taraflarındaki B ve D kapılarından ise kontrollü giriş ve çıkış sağlanıyor.

Ekiplerin, adliye çevresi ile metrobüs girişinde aldıkları güvenlik tedbirleri ise sürüyor.

Adliyedeki duruşmalar yapılmaya devam ediyor.

Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

Yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Gül, gazetecilere, "Bugün, Çağlayan Adliyemize terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Bildiğiniz gibi kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle birlikte 2 terörist ölü ele geçirildi." dedi.

Olayda 3 polisin yaralandığını anımsatan Gül, "Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Hamdolsun durumları iyi. Vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti.

Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Siyasi partiler kınadı

İstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör saldırısını lanetledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıda yaralanan kahraman polislere ve vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "Vatanımızın üzerinde kötü emelleri olan terör örgütlerine en ağır şekilde darbe vurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, terör saldırısını lanetleyerek, "Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak." ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplumsal huzuru hedef alan bu provokasyonlara karşı hep birlikte yan yana duracaklarını kaydetti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise hain teröristleri etkisiz hale getiren kahraman polisleri kutlayıp, yaralı polislere ve vatandaşlara şifalar diledi.

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu da hain terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirterek, teröristleri etkisiz hale getiren kahraman polisleri kutladı.

Saldırıda yaralanan 1'i polis 2 kişi, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"Melek gibi bir insandı"

Terör saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın yakınları, Bağcılar'daki evinde taziyeleri kabul etti.

Karataş'ın akrabası Zeynel Ağırgöl, AA muhabirine, yengesinin herkese yardım etmeyi sevdiğini, ''melek'' gibi bir insan olduğunu söyledi.

Dilfiraz Karataş'ın, yakınının mevlit yemeğini hazırlamak için yardıma gittiğini anlatan Ağırgöl, bu sırada saldırıda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Komşusu Osman Kadıoğlu ise mahallede herkesin Karataş'tan övgüyle bahsettiğini belirterek, 25 yıldır tanıdığını Karataş'ın çok iyi bir komşu, anne ve abla olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, "Mahallede kimseye zararı olmayan, güleç bir insandı. Melek gibi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Teröre kurban gitmesi acı. 25 yıldır tanıdığımız için çocukları da elimizde büyüdü. Çocukları, ailesi ve bizler için zor. Ailesi de perişan oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA