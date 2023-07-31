Bakan Yerlikaya'dan tekel bayiindeki cinayete ilişkin açıklama: Olumsuz algı çabasında olanlar var!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayiinde işlenen korkunç cinayet üzerinden algı peşinde koşanları takip ettiklerini belirterek tepki gösterdi.
Bakan Yerlikaya, A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ'a konuştu.
Karadağ, Bakan Yerlikaya'nın İstanbul Esenyurt'taki korkunç cinayete ilişkin sözlerini aktardı.
'Yakından takip ediyoruz'
Karadağ'ın aktardığına göre Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Esenyurt'ta yaşanan saldırı herkes gibi beni de çok üzdü. İstanbul Emniyetimiz gece gündüz failleri yakalamak için çalıştı. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sosyal medyada duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Ancak sosyal medyada bot hesaplarla olumsuz algı oluşturma çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz.
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