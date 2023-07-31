  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Yerlikaya'dan tekel bayiindeki cinayete ilişkin açıklama: Olumsuz algı çabasında olanlar var!
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan tekel bayiindeki cinayete ilişkin açıklama: Olumsuz algı çabasında olanlar var!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 22:45:00 - 2023-07-31 23:15:35
Bakan Yerlikaya'dan tekel bayiindeki cinayete ilişkin açıklama: Olumsuz algı çabasında olanlar var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayiinde işlenen korkunç cinayet üzerinden algı peşinde koşanları takip ettiklerini belirterek tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ'a konuştu.

Karadağ, Bakan Yerlikaya'nın İstanbul Esenyurt'taki korkunç cinayete ilişkin sözlerini aktardı.

'Yakından takip ediyoruz'

Karadağ'ın aktardığına göre Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt'ta yaşanan saldırı herkes gibi beni de çok üzdü. İstanbul Emniyetimiz gece gündüz failleri yakalamak için çalıştı. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sosyal medyada duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Ancak sosyal medyada bot hesaplarla olumsuz algı oluşturma çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tekel cinayeti çıkışı: Kısasta hayat vardır!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tekel cinayeti çıkışı: Kısasta hayat vardır!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tekel cinayeti çıkışı: Kısasta hayat vardır!

İki grup arasındaki adi bir husumeti de iktidara bağladılar! Düne kadar mafya Sedat Peker'den medet umanların şikayetine bak...
İki grup arasındaki adi bir husumeti de iktidara bağladılar! Düne kadar mafya Sedat Peker'den medet umanların şikayetine bak...

Gündem

İki grup arasındaki adi bir husumeti de iktidara bağladılar! Düne kadar mafya Sedat Peker'den medet umanların şikayetine bak...

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!
Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Yerel

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nden Savcı Sayan'a çirkin iftira! 'Zanlılar kuzeni'
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nden Savcı Sayan'a çirkin iftira! 'Zanlılar kuzeni'

Siyaset

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nden Savcı Sayan'a çirkin iftira! 'Zanlılar kuzeni'

Tekel bayiindeki korkunç cinayetten sonra HÜDA PAR'dan kısas çağrısı!
Tekel bayiindeki korkunç cinayetten sonra HÜDA PAR'dan kısas çağrısı!

Gündem

Tekel bayiindeki korkunç cinayetten sonra HÜDA PAR'dan kısas çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23