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Gündem Bakan Yerlikaya'dan suçlularla mücadelede kararlılık mesajı!
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan suçlularla mücadelede kararlılık mesajı!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 21:32:00 -
Bakan Yerlikaya'dan suçlularla mücadelede kararlılık mesajı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da katıldığı iftar programında önemli mesajlar verdi.

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız” dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikalaya, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi kapalı semt pazarında verilen iftar yemeğine katıldı.

İftarın ardından konuşan Bakan Yerlikaya'nın gündeminde organize suç örgütleriyle mücadele vardı. Suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı veren Yerlikaya şunları söyledi:

İçişleri Bakanı olarak göreve başladığımız günden bugüne kadar gece gündüz demeden, sizden almış olduğumuz güçle, kuvvetle destekle terör örgütlerinin her birine, organize suç örgütlerine diyoruz ki: 'Siz kimsiniz de bizim vatandaşımıza şekil yapıyorsunuz?'

Zehir tacirleri, gençlerimizi, göz aydınlığımız, geleceğimiz gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret edenler; onlara da göz açtırmıyoruz, nefes aldırmıyoruz. Geldiğimiz günden 1 Haziran'dan 15 Mart'a kadar, organize suç örgütlerini yakalayıp adalete teslim ettiğimiz sayısı Türkiye'de 417, Adana'da ise sadece 10. Ama şunu bilin ki, sizin desteğiniz, sizin duanız ve bize vermiş olduğunuz güçle Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız.
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