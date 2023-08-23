Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale yangını paylaşımı! '37 vatandaşımız tedavi altında'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'deki yangına ilişkin son durumu açıkladı.

"Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir." diyen Yerlikaya, "Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, Belediyeler, Kızılay, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel idarelerden toplam 3 bin 84 personel, 8 uçak, 30 helikopter, 240 arazöz, 81 su tankeri, 375 diğer araç ve iş makinası sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

'37 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir'

394 haneden bin 428 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

Orman yangınında 97 kişi dumandan etkilenmiş olup, 37 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Tahliye edilen Yağcılar köyünde 4 ev, Ulupınar köyünde 5 ev hasar görmüştür. Sarıcaeli köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaşımız tahliye edilmiş olup toplamda 74 vatandaşımız Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan karayolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Afet psikososyal destek grubu, 11 personel ile görev yapmaktadır.