Bakan Yerlikaya'dan Balıkesir Depremi Bilançosu: 112'ye 25'i Yapı Hasarı Olmak Üzere Toplam 504 İhbar Geldi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye doğru yola çıkarken operasyonel durumu anlık olarak aktardı.

25 YAPIDA HASAR İHBARI ALINDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kriz yönetiminin detaylarını aktardı ve çağrı merkezlerine gelen ihbarların sayısını açıkladı:

"112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."

CAN KAYBI YOK, BARINMA ALANLARI AÇILDI

Bakan Yerlikaya, en kritik bilgiyi yineleyerek, "Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır," dedi.

Yerlikaya, acil barınma ihtiyacına yönelik alınan tedbirleri de paylaşarak, cami, spor salonu ve okulların vatandaşların kullanımı için barınma amacıyla açıldığını belirtti.

Ayrıca Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği kararı da anımsatıldı.

Bölgeye kara yolu ile intikal eden Bakan Yerlikaya, ihbarların tek tek değerlendirilmesi ve saha taramalarının titizlikle sürdürülmesi yönünde talimat verdi.