Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada Efendimiz'e (sav) hakaret eden alçak gözaltında
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yayın yapan bir kanalın sokak röportajında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) hakaret eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medyada yayınlanan bir röportajda Peygamber Efendimiz'e (sav) çirkin sözlerle hakaretler savuran alçak yakalandı.
Bakan Yerlikay gelişmeyi X hesabından duyurdu.
Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
İSLAM
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