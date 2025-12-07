  • İSTANBUL
Gündem Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde suç örgütlerine operasyon: 67 gözaltı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde suç örgütlerine operasyon: 67 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. 47’si Tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

Organize suç örgütüne yönelik yürütülen operasyonlara dair bilgiler paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık. Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 47’si Tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum’da; 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya’da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da; tefecilik yaptıkları, Sakarya’da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli’nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ’da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

