Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Bir polis memuru şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Çevik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un şehit olduğunu duyurdu.
BİR POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU
10 Temmuz tarihinde Gaziantep Pomem'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Kuzgun, 22 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bakan Yerilkaya paylaşımında, "Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Makamı âli olsun." dedi.