0553 313 94 23

Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:26
Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Ersoy, Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmak üzere büyük bir özveriyle çalışan çok değerli mesai arkadaşım Prof. Dr. Haluk Dursun'u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsüyle, kazanın gerçekleştiği Van'a hareket ediyoruz. Yaşamını adadığı vazifesinde görev şehidi olan değerli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:26
  1. başsağlığı
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. Prof. Dr. Haluk Dursun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
    1. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    2. İran'dan çok sert açıklama: Geri adım..
    3. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı..
    4. KKTC'den Haluk Dursun için taziye mesajı
    5. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    6. GÜNCELLEME - Üç büyükşehir belediye..
    7. Bakan Pakdemirli: "Dün 15 orman, 8 de..
    8. İstanbul'da operasyon! 17 bin 400..
    9. TOKİ Kocaeli Gölcük 541 konut..
    10. Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki..
    11. Yarım asırlık takım mabedine geri..
    12. Düğün konvoyunda kaza! 3'ü çocuk 11..
    13. Bakan Pakdemirli: "(Karabağlar'daki..
    14. KYK yurtları nerede var? Devlet..
    15. Meteorolojiden yarın için sağanak..
    16. Akdeniz'de yeni göçmen faciası..
    17. İşte eski Diyarbakır Belediye..
    18. “Suya sabuna dokunan yazarlar” bu..
    19. "İsrail-Filistin anlaşmazlığına son..
    20. Dışişlerinden Venezuela açıklaması
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!