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Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kaza

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi Van'da devam ediyor- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik:- "Dün akşam ameliyata alınan yaralılarımızın yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. İki yaralımızın genel durumu iyi. Hayati tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değil"

20 Ağustos 2019 Salı 13:07
Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını kaybettiği kaza

VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü M.Ş.B. ile asistanı Ferhat Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından hastaneye getirilen yaralıların tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiğini söyledi.

Hastanenin altı yapı, hekim ve medikal anlamda yeterli olduğu için il dışına sevkin düşünülmediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Maalesef dün yaşanan kazada Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybetti. Ailesine başsağlığı diliyorum. Aynı araçta bulunan danışmanı ve şoförü yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından buraya kabul ettik. Dün akşam ameliyata alınan yaralılarımızın yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. İki yaralımızın genel durumu iyi. Hayati tehlike oluşturacak bir durum söz konusu değil. Travma yoğun olduğu için bir iki gün yoğun bakımda tutulacaklar. Şuurları açık, iletişim kuruyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hastaneye gelerek yaralıları ziyaret ettiğini, gerekli görülmesi durumunda ambulans uçakla Ankara'ya götürülebileceğini söylediğini aktaran Çelik, "Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanemiz 3. aşama bir hastane. Alt yapımız, hekim sayımız ve donanımımız uygun olduğu için başhekimlik olarak hastalarımızı burada tedavi edebileceğimizi belirttik. Ankara'ya sevkin gerekli olmadığını ilettik. Tedavilerine başladık, şu anda bir sevk gerekliliği yok. Buradan şifa ile taburcu edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da hastaneye gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:07
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