Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak Bitlis’ten Van’a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

Bitlis’ten Van’a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Salı günü Sultanahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Bitlis’in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Van’a doğru giderken, içinde bulunduğu aracın Erciş’in Bayraklı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, 20 Ağustos Salı günü Sultanahmet Camii’nde, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke’deki aile kabristanında defnedileceği öğrenildi.

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