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Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:28
Bakan Yardımcısı Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için yarın Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.

Dursun için saat 14.30'da gerçekleştirilecek törenin ardından, Sultanahmet Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Bayramlı Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi, daha sonra Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında defnedilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:28
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