Bakan Yardımcısı Aydın: Türkiye, eksenler arasında hareket eden bağımsız bir aktör

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye'nin dış politikadaki konumuna ilişkin "Türkiye, herhangi bir eksenin edilgen parçası olmaktan çıkarak eksenler arasında hareket kabiliyetine sahip, bağımsız bir aktör konumuna taşınmıştır" dedi.

Türkiye'nin dış politikadaki konumu, savunma sanayii kapasitesi ve bölgesel rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, NATO üyeliğinin ülkeye Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinde önemli bir konum kazandırdığını söyledi. NATO üyeliğinin yanı sıra İslam dünyasıyla da güçlü ilişkiler geliştirdiğini belirten Aydın, Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada ekonomik ve diplomatik bağların güçlendirildiğini kaydetti. Aydın'a göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok yönlü dış politika, Türkiye'ye önemli bir hareket alanı kazandırdı.

Mekke Anlaşması'nı örnek gösterdi

Aydın, Türkiye'nin diplomatik kapasitesinin yanı sıra İslam dünyasındaki güven ve siyasi ağırlığının da arttığını dile getirdi; "Mekke Anlaşması"nı bunun dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösterdi.

Farklı aktörleri aynı zeminde buluşturan kolaylaştırıcı rolün, Türkiye'nin diplomatik etkinliğinin göstergelerinden biri olduğunu belirten Aydın, ülkenin uluslararası meselelerde çözüm üreten ve arabulucu rol üstlenen bir konumda bulunduğunu ifade etti.

İnsansız sistemlerden deniz platformlarına geniş ekosistem

Aydın, diplomatik gücün güçlü bir caydırıcılık kapasitesiyle desteklendiğini, yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda elde edilen başarıların stratejik bağımsızlığı güçlendirdiğini söyledi. Savunma sanayiinde insansız sistemler, hava savunma, elektronik harp ve deniz platformları başta olmak üzere geniş bir ekosistem oluşturulduğunu aktaran Aydın, bu kapasitenin Türkiye'nin stratejik hareket alanını genişlettiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin ülke içinde kalıcı huzurun sağlanmasını, "Terörsüz Bölge" hedefinin ise bölgenin barış ve istikrar alanına dönüşmesini ifade ettiğini anlatan Aydın, Türkiye'nin bu hedefler doğrultusunda kararlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin artık küresel gelişmeleri yalnızca takip eden bir ülke olmadığını, siyasi denklemlerin şekillenmesindeki ağırlığının giderek arttığını vurgulayan Aydın, "Bugün Türkiye; gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen, siyasi denklemlerin şekillenmesinde ağırlık sahibi olan küresel bir aktördür" ifadelerini kullandı.

Dünyada yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin tavır ve duruşunun dikkate alındığını belirten Aydın, ülkenin adil bir dünya idealini savunduğunu ve dostlarına güven veren bir güç olduğunu söyledi. Türkiye'nin gücünün yalnızca askeri ve ekonomik kapasiteden ibaret olmadığını da vurgulayan Aydın, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'yi karşısına alanlar artık yalnızca askeri veya ekonomik bir kapasiteyi değil, tarihin ve coğrafyanın oluşturduğu çok katmanlı bir gücü hesaba katmak zorundadır."

Aydın, Türkiye'nin yükselişinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temel hedeflerinden biri olduğunu belirterek kendi istikametini belirleyen, gücünü milletinden alan ve küresel ölçekte güven inşa eden güçlü Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.