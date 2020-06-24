Bakan Yardımcıları Çataklı ve Varank, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, selin etkili olduğu sokakta inceleme yaptı. Çataklı ve Varank, selden zarar gören vatandaşlarla da görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan yardımcıları Çataklı ve Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Öte yandan, İstanbul Valiliğinde Vali Yerlikaya koordinasyonunda bir kriz masası oluşturulduğu bildirildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.