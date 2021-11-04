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Gündem Bakan yaparsa kötü, odaTV yaparsa iyi! Bu nasıl iş?
Gündem

Bakan yaparsa kötü, odaTV yaparsa iyi! Bu nasıl iş?

Doğalgazı çok fazla kullananların tasarrufa riayet etmesi gerektiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sözlerini "Bakan'dan şaka gibi doğalgaz çözümü" başlığıyla haberleştiren odaTV'nin, daha önce "Doğalgaz faturası nasıl azaltılır", "Daha ucuz fatura için 10 kritik öneri", "Isınma faturasında yüzde 30 için bunları yapın" gibi enerji tasarrufunu teşvik eden sayısız haber yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:13:00 -
Bakan yaparsa kötü, odaTV yaparsa iyi! Bu nasıl iş?

Dünyanın istisnasız her ülkesi, vatandaşlarına enerji kaynaklarını bilinçli kullanmaları yönünde tavsiye verirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bu yöndeki açıklaması Türkiye'de nedense olay oldu. Algı operasyonu konusunda uzmanlaşan odaTV, doğalgazı çok fazla kullananların tasarrufa riayet etmesi gerektiğini belirten Dönmez'in söz konusu çıkışını alaycı bir şekilde vererek kendi ayağına sıktı. yeniakit.com.tr'nin araştırmasına göre, Dönmez'in altına imza atılacak sözlerini "Bakan'dan şaka gibi doğalgaz çözümü" başlığıyla haberleştiren odaTV'nin, geçmişte tıpkı bakanın yaptığı gibi enerji tasarrufunu teşvik eden haberler hazırladığı ortaya çıktı. Vatandaşlar ise daha önce "Doğalgaz faturası nasıl azaltılır", "Daha ucuz fatura için 10 kritik öneri", "Isınma faturasında yüzde 30 için bunları yapın" gibi sayısız habere imza atan odvTV'ye tepki göstererek, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Bunlar resmen muhalefet etmek için muhalefet yapıyor. Böyle yayıncılık olmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez ne demişti?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” diyerek vatandaşları enerji kaynaklarını bilinçi kullanmaları konusunda hassasiyet göstermeye davet etmişti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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