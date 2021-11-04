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Gündem Bakan Yanık'tan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki
Gündem

Bakan Yanık'tan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 22:22:00 -
Bakan Yanık'tan Fransa'nın başörtüsü kararına tepki

Fransa'nın başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılağa karşı Avrupa Konseyinin başlattığı çalışmayı iptal ettirmesine tepkiler sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz.

Avrupa Konseyinin, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de başlattığı kampanya Fransa'nın girişimiyle durdurulmuştu.

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