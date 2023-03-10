Bakan Yanık'tan 'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına ilişkin açıklama!

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin 11 ili ve 13,5 milyon vatandaşın doğrudan etkilediğini ifade eden Bakan Yanık, depremin yaralarının sarılmasının çok kısa sürede yapılacak bir iş olmadığını ifade etti.

"BAHSEDİLEN YERE ARKADAŞLARIMIZ GİDİP İNCELEME YAPTILAR"

Afetin büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin ele ele vererek, vatandaşların yaralarını sarmak ve onları normal hayatlarına döndürmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti;

"Bakanlık olarak, afet ve acil durumlarda iki önemli sorumluluğumuz var. Bunlardan ilki ayni yardımlar, diğeri de psikososyal destek hizmetleri. Bu konuda neler yaptığımızı kamuoyuyla paylaşmıştım. Buna rağmen özellikle çocuk hizmetlerimizle ilgili bazı basın yayın organlarında kasıtlı bir şekilde Bakanlığımızı itham eden ve töhmet altında bırakan birtakım haberler dolaştırılmaya başlandı.

Bunlardan bir tanesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil köyünde 1100 depremzede çocuğun bulunduğuna ilişkin haberler. Biz, bu tür haberlerin tamamını ihbar kabul edip, gereğini yapıyoruz. Nitekim bu bahsedilen yere de arkadaşlarımız gittiler inceleme yaptılar. İddia edildiği gibi 1100 çocuk olup olmadığı ya da refakatsiz olup olmadıkları, devlet korumasına alınması gerekip gerekmediğiyle ilgili incelemeyi yaptılar.

Bahsedilen noktada refakatsiz bir çocuk olmadığı, bulunan çocukların anne ve babalarıyla beraber oldukları, devlet korumasına ihtiyaç duyan depremzede bir çocuğun orada bulunmadığını tespit ettiler."

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"YALAN OLDUĞUNU VURGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Depremzede ve refakatsiz durumda olan çocukları hiç kimsenin eline bırakmadıklarını altını çizen Bakan Yanık bu konuda şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kurum bakımına alıp da üçüncü şahıslar için koruyucu ailelik sürecini bile başlatmadık, başlatmadığımızı da ısrarla söyledik. Ailelerini tespit ettiğimiz, ailelerine döndürülebileceğini tespit ettiğimiz çocuklarımızı, yaşıyorsa ailelerine, değilse kimliklerinin ispat edilmesi suretiyle aile yakınlarına teslim ediyoruz.

Dolayısıyla hiçbir şekilde, rekaketsiz hiçbir çocuğumuzu herhangi bir üçüncü şahsa vermemiz söz konusu değil. Bu haberler ısrarla çıkartılıyor, bu süreçte çıkartılmaya devam edecek. Biz de bıkmadan usanmadan bunların yalan olduğunu, bu haberleri çıkartanların yalan söylediğini vurgulamaya devam edeceğiz."

"ÇOCUKLARIMIZIN İSTİSMARINA ASLA MÜSADE ETMEYİZ"

Bakan Yanık, depremzede refakatsiz çocuklarla ilgili haberlerin 14 Mayıs'a kadar yayımlanmaya devam etmesini beklediklerini ifade ederek şöyle dedi;

"Bu çocuklar üzerinden istismar siyaseti yürütmeye devam edecekler. Biz de her gün bıkmadan usanmadan bunun cevabını vereceğiz. Bizim Menzil cemaatine ya da x, y, z herhangi bir yere verecek bir çocuğumuz yok ama insanlar kendi çocuklarını diledikleri yerde bulundurabilirler, buna da karışacak halimiz yok. İhmal yoksa istismar yoksa şiddet yoksa bizim görevimiz devlet olarak başlamaz. İnsanların evlerindeki çocuklarına müdahale şansımız bu saydığım sınırların dışında yoktur.

Anasının babasının yanında olan bir çocukla ilgili 'niye şu cemaate, bu cemaate' diye hesap sorma hakkına kimse sahip değil. Olmadığını da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz, çocuklarımızın istismarına asla müsaade etmeyeceğiz."