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Siyaset Bakan Yanık TOGG'la ilk kez trafiğe çıktı!
Siyaset

Bakan Yanık TOGG'la ilk kez trafiğe çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-04-10 17:31:00 - 2023-04-10 18:01:33

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim alarak trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
İlk teslimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan yerli otomobil Togg, bakanlıklara da teslim edildi.

Bakan Derya Yanık da yerli ve milli Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg'la ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık, Bakanlık çevresinde tur attı.

"Milli değer olarak hepimizi gururlandıran bir iş olmuş"

Togg'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bugüne nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."


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