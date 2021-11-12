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Ekonomi Bakan Yanık duyurdu: Engelli atamaları tarihi belli oldu
Ekonomi

Bakan Yanık duyurdu: Engelli atamaları tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların kamu kurumlarına atamaların en geç 2022 yılının başında yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:18:00 -
Bakan Yanık duyurdu: Engelli atamaları tarihi belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022 yılı başında engelli vatandaşların atamalarının yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla engelli vatandaşların kamu kurumlarına atamaların en geç 2022 yılının başında yapılacağını açıkladı.

Atamalar en geç 2022 yılı başında yapılacak

Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kamu kurumlarından talep toplama süreci tamamlandığında engelli vatandaşlarımızın atamalarını en geç 2022 yılı başında yapacağız. En son bütçe görüşmelerinde de konuya dair açıklama yaptık.”

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