Bakan videosunu paylaştı! İşte Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgazın yakılma testi görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu. Fatih Sondaj gemisi tarafından Tuna-1 sahasında keşfedilen doğalgaz Türk mühendisler tarafından test edildi.
Bakan paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün sosyal medya hesabından Karadeniz'de keşfedilen gazın Türk mühdendisler tarafından test edildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Dönmez, tarihi anları paylaştığı görüntülerin altına "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar" ifadelerini yazdı. Bakan Dönmez'in tarihi paylaşımı sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Vatandaşlar, "Allah hepinizden razı olsun" yorumlarında bulundu.