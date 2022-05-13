Bakan Vedat Bilgin’den son dakika EYT açıklaması: EYT var mı ne zaman çıkacak?
Binlerce vatandaş hem 3600 ek gösterge hem de EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 3600 ek gösterge artışında sona gelinirken, EYT konusunda AK Parti'den zaman zaman umutlandıran açıkamalar gelmeye devam ediyordu. En son EYT gelişmesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. İşte 3600 ek gösterge ve EY'de son durum bilgileri
Milyonlarca çalışan ve emekli merakla bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin 'Temmuz ayında maaş düzenlemesi olacak mı?' sorusuna cevap verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika 3600 ve ETY açıklaması geldi. Bakan Bilgin,"3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." ifadelerini kullanarak EYT bekleyenlerin gönlüne su serpti.