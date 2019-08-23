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Bakan Varank’tan uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belin ziyaretinde Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye’de uçak fabrikası kurmayı planladığını söyleyerek, “Bizim amacımız, Türkiye’de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak” dedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:41
Bakan Varank’tan uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Belin ziyaretinde Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye’de uçak fabrikası kurmayı planladığını söyleyerek, “Bizim amacımız, Türkiye’de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak” dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya-Türkiye Yapay Zekâ Konferansı’na katılmak üzere geldiği Berlin’de Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık’ın uçak fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Varank, Türk girişimci Celal Gökçen’den şirket ve ürün geliştirme projeleri hakkında bilgi aldı. Sunumun ardından beraberindekilerle üretim merkezini inceleyen Varank’a Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da eşlik etti.



Bakan Varank deneme uçuşu yaptı


Varank, incelemelerin ardından Aquila A211 GX model eğitim uçağıyla deneme uçuşu yaptı. Varank, uçuşun ardından yaptığı açıklamada, Aquila Havacılık şirketinin Türkiye’de de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirterek, “Bizim amacımız, Türkiye’de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Havacılık sektörü bu açıdan önemli. Celal Beylerin girişimiyle buradaki üretimin bir kısmını Türkiye’ye taşıyacağız. Türkiye’de kendi markamızla uçak üretimi yapmış olacağız” dedi. Yurt dışındaki girişimci Türklerin, edindikleri kazanımları Türkiye’de uygulamasının önemli olduğuna değinen Varank, “Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde bu tip yatırımlar yapması bizim için önemli ve buradan elde ettikleri “know how’ı”, katma değeri Türkiye’de uygulayarak üretebilmeleri bizim sanayimiz açısından önemli” ifadesini kullandı.



Gökçen: "Hedefimiz Türkiye’de üretim yapmak"


Bakan Varank, uçak fabrikası yatırımı için yer arayışına başladıklarını kaydederek, “Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz” dedi.


Aquila Havacılık Üst Yöneticisi Celal Gökçen ise şirketi 2016’da devraldıklarını ve 2017’den bu yana üretim yaptıklarını söyleyerek, Türk girişimciler olarak bugüne kadar 50 uçak ürettiklerini kaydetti. Gökçen, “Ayda 2 uçak üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 1,5 civarında, 2’ye çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için de gerekli altyapıyı geliştiriyoruz. Bundan sonra da tabi hedefimiz Türkiye’de bunu üretmek” diye konuştu.


Bakan Varank’a uçak fabrikası ziyaretinde Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın,Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:41
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