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Ekonomi

Bakan Varank'tan TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri açılışı paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:09:24 -
Bakan Varank'tan TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezleri açılışı paylaşımı

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete alacaklarını bildirdi.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi yolunda olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi bir Türkiye yolunda, TÜBİTAK'ın yeni mükemmeliyet merkezlerini hizmete alıyoruz. Her biri ülkemizi yurt dışına bağımlılıktan kurtaracak 7 farklı altyapıyla dünden güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız."

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