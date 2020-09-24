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Teknoloji Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bu hakikaten muazzam bir rakam
Teknoloji

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bu hakikaten muazzam bir rakam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST açılış töreninde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:01:00 - 2020-09-24 11:09:49
Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bu hakikaten muazzam bir rakam

Binlerce kişi tarafından merakla beklenen TEKNOFEST 2020'nin, kortej yürüyüşü ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'nin, kortej yürüyüşü ve açılış törenine katıldı. Varank, törende önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’nin teknoloji alanındaki yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmasının satır başları şu şekilde :

- "TEKNOFEST'e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Bu sene TEKNOFEST'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam."

- "TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençlerimiz, yarın bu ülkenin en modern füzelerinin, uçaklarının ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak."

- "Biz bu etkinlik sayesinde (TEKNOFEST) gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. On binlerce gencimizin teknoloji geliştirmesini, Ar-Ge takımlarında yer almasını, şirketler kurmasını ve dünya pazarlarına açılmasını teşvik etmeye devam edeceğiz."

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