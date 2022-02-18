Bakan Varank'tan İmamoğlu'na şamar!

Yeni Akit/Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir Belediyelerinin su temin maliyeti 1 yılda %100’den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun, hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin” ifadelerine ilişkin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “KDV indirimini vatandaşa yansıtmayıp cebe atmak için yapılan bu açıklama bir fecaat! Hükümetimiz, İstanbu’la hizmet etsin diye İBB'ye genel bütçeden 25 milyar TL gönderiyor. Ayrıca, İBB çöpten ürettiği 1,2 milyar kwh elektriği satıp para kazanmak yerine bedava İSKİ'ye verebilir” dedi.