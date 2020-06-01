Bakan Varank'tan ilk yorum: Çok önemli bir gelişme
Zynga'nın Peak'ı alma kararı ile ilgili olarak açıklamada bulunan Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.
Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zynga'nın Peak'ı alma kararı ile ilgili olarak "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi için çok önemli gelişme." dedi.