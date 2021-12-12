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Siyaset Bakan Varank'tan HDP'ye tokat gibi sözler! 'Siz Diyarbakırlı gençlerin eline silah verip dağa gönderirken, biz...'
Siyaset

Bakan Varank'tan HDP'ye tokat gibi sözler! 'Siz Diyarbakırlı gençlerin eline silah verip dağa gönderirken, biz...'

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, terör sevici HDP'ye tokat gibi sözlerle seslendi

Yeniakit Publisher
2021-12-12 22:08:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Diyarbakır Zerzevan Kalesi'ndeki etkinliğe değinen Bakan Varank, "Gökyüzü gözlem etkinliğini bu sene ilk kez Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirdik. Diyarbakır'ın gençleri bizi ellerinde Türk bayrakları ile çiçeklerle karşıladı." dedi.

'İşte bizim farkımız'

Diyarbakırlı gençlerle gerçekleştirdikleri etkinliğin detaylarını aktaran Mustafa Varank, "Bu gençlerle birlikte galaksiyi, gezegenleri, yıldızları izledik. Türkiye'nin uzay yarışını, üreteceğimiz uzay teknolojilerini, yetiştireceğimiz bilim insanlarını konuştuk." ifadelerini kullandı.

HDP'nin gençleri tuzağa düşürüp, ellerine silah vererek dağa gönderdiklerini hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Birileri parti binalarından dağa gönderdikleri çocukların ellerine kaleşnikof verirken, biz Diyarbakır çocuklarının ellerine bilim üretsin diye teleskop veriyoruz. İşte bizim farkımız bu. Diyarbakır'ın gençleri, o kutlu şehrin tarihte olduğu gibi , bilimle, ilimle, teknoloji ile anılmasını sağlayacak. Evet Diyarbakır'ın gençleri size rağmen, bunu başaracak."

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