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Gündem Bakan Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması!
Gündem

Bakan Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması!

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Varank "Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 09:53:00 -
Bakan Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması!

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" dedi.

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