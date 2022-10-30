Bakan Varank'ın gülümseten TOGG anısı! "Vatandaşımız TOGG'u biliyor ama..."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG yerli araçla ilgili bir anısını anlattı.

Bakan Varank, bir pastaneye üzerinde TOGG yazılı montla gittiğini söyledi. Pastane çalışanının kendisini tanımayarak, "Ne kadar gurur verici, böyle bir projede çalışabiliyorsunuz." dediğini anlattı.

Bakan Varank sözlerinin devamında, "Yani vatandaşımız TOGG'u biliyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı bilmiyor." ifadeleri vatandaşın TOGG'a olan ilgisine vurgu yaptı.