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Siyaset Bakan Varank'ın gülümseten TOGG anısı! "Vatandaşımız TOGG'u biliyor ama..."
Siyaset

Bakan Varank'ın gülümseten TOGG anısı! "Vatandaşımız TOGG'u biliyor ama..."

TOGG ile ilgili bir anısını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hem gülümsetti hem vatandaşın yerli otomobile olan ilgisine vurgu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 23:08:00 - 2022-10-30 23:19:39

 Yeniakit.com.tr 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG yerli araçla ilgili bir anısını anlattı.

Bakan Varank, bir pastaneye üzerinde TOGG yazılı montla gittiğini söyledi. Pastane çalışanının kendisini tanımayarak, "Ne kadar gurur verici, böyle bir projede çalışabiliyorsunuz." dediğini anlattı.

Bakan Varank sözlerinin devamında, "Yani vatandaşımız TOGG'u biliyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı bilmiyor." ifadeleri vatandaşın TOGG'a olan ilgisine vurgu yaptı.

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