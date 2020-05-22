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Siyaset

Bakan Varank'ın, "eskisi kadar yakın olamayız" mesajına Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 07:58:00 -
Bakan Varank'ın, "eskisi kadar yakın olamayız" mesajına Fahrettin Koca'dan beğeni toplayan cevap

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler meyvesini verdi. Türkiye'de günlük vaka sayısı 1000'in altına düştü.

Virüse karşı alınan yerinde tedbirlerde büyük emeği olan iki bakan, Twitter'da anlamlı paylaşımlarla büyük beğeni topladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek dün açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kurdelesini keserken çekilen fotoğrafı paylaştı.

İlk önce Bakan Mustafa Varank, fotoğrafı paylaşarak, "Eskisi kadar yakın olamayız @drfahrettinkoca" mesajını paylaştı.

Bakan Koca cevaben, "Gönüller bir. Mesafe makaslar arasında Bakanım. Yakında kurdeleleri daha kısa keseceğiz." ifadelerini kullandı.

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