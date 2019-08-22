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Bakan Varank'dan uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye'de de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirtti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:29
Bakan Varank'dan uçak fabrikası müjdesi

Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Siemens Teknopark'ı ziyaret etti.

Söz konusu tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, ziyaretinin ikinci durağı olarak Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık'ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirket ve ürün geliştirme projelerine yönelik yapılan sunumun ardından, üretim merkezini gezdi.

Türk heyetinden Almanya çıkarması

Uçak fabrikası ziyaretinde Bakan Varank'a Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.

Bakan Varank, deneme uçuşu yaptı

Şirketin ürettiği uçakları inceleyen Varank, daha sonra Aquila A211 GX modeli iki kişilik tek motorlu eğitim uçağıyla deneme uçuşu yaptı.

Varank, uçuşun ardından, Türk girişimci Celal Gökçen’in satın aldığı Aquila uçak fabrikasında iki kişilik eğitim uçakları üretildiğini ve bu yıl uçakların Almanya’da tasarım ödülü aldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:29
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