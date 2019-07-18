Bakan Varank, Zonguldak'taki endüstri ve liman bölgesini inceledi

ZONGULDAK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Endüstri ve Liman Bölgesi'ni nitelikli demir çelik yatırımları için merkez haline getirmek istediklerini belirterek, "Burayı, Türkiye'nin kalkınan ve üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden biri haline getirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Varank, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Zonguldak ve Karabük milletvekillerinin yanı sıra ticaret ve sanayi odası başkanları ile Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Çaycuma ilçesindeki 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bazı imalat firmalarının açılışını yapan Bakan Varank, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Filyos Endüstri ve Liman Bölgesi'ni de ziyaret eden Varank, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

- "Bu bölgeyi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceğiz"

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filyos Limanı'nın, tamamlandığında bölgenin en önemli limanlarından biri olacağını söyledi.



"Karadeniz’e ve sonra dünyaya açılan bir kapı olarak burayı göreceğiz." diyen Varank, şöyle konuştu:

"Burası Bartın, Karabük ve Zonguldak'a hizmet edecek önemli bir liman. Aynı zamanda demir yolu ve kara yolu bağlantılarıyla bölgemizin hatta Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelecek. Hemen limanın arkasında endüstri bölgemiz var. Filyos Endüstri Bölgesi de bu üç ilin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu bölgeyi nitelikli demir çelik yatırımları için merkez haline getirmek istiyoruz. Burayı, Türkiye'nin kalkınan ve üreten ekonomisinin en önemli ekosistemlerinden biri haline getirmek istiyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bölgedeki yatırımlar tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık ihracatın ön görüldüğünü söyledi.

Çalışmaların son sürat devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Yatırımcılar planların tamamlanmasını bekliyor ve askı sürecinden sonra yatırımlarını yapmak istiyorlar. Oldukça istekli firmalarımız var. KARDEMİR ve Tosyalı Grup olsun, burada yatırım yapmak için çalışmalarımızın bir an önce bitmesini bekliyorlar. İnşallah bu bölgeyi Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.