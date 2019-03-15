Bakan Varank: Yerel ile genel uyum içinde çalışmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Büyükçekmece’de faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Fabrika yöneticilerinin de katıldığı programda konuşan Bakan Varank, “Mevlüt Uysal’ın Başakşehir Belediye Başkanlığı süresinde yaptıkları ortada. Adaylarımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla seçim çalışmalarını yürüten Uysal, bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Büyükçekmece’de faaliyet gösteren iki fabrikayı gezerek işçilerle bir araya geldi. Akçansa Çimento ve Fırat Boru’yu gezerek yöneticilerden bilgi alan Başkan Uysal ve Bakan Varank’a AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’da eşlik etti.

Fabrika ziyaretinden sonra işçi ve yöneticilere hitap eden Bakan Varank, yerel yönetimler ile genel yönetimin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaparak siyasi istikrarın devam etmesi için 31 Mart yerel seçimlerinin önemli bir viraj olduğunu kaydetti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLE UYUM YAKALAYAMIYORUZ

Bakanlık olarak yaptıkları projelere bazı belediyelerin destek vermediğini ve bunun vatandaşlara olumsuz yansıdığına vurgu yapan Varank, “Birçok projeyi vatandaşlarımız için geliştiriyoruz. Bu projeleri yaparken yerel yönetimlerde bizi anlayan, bizimle aynı heyecanı duyan kişiler ile çalışmak istiyoruz. Eğer biz yerel-genel uyumunu yakalayamazsak netice alamıyoruz. Maalesef Büyükçekmece Belediyesi de bu uyumu yakalayamadığımız belediyelerden biri. 25 senedir aynı zihniyette yönetilen hem merkezi hem yerel yönetimler ile ortak çalışmayı zül addeden bir belediyecilik anlayışı içerisindeler” ifadelerini kullandı.

UYSAL’IN BAŞAKŞEHİR’DE YAPTIKLARI ORTADA

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarı boyunca parti gözetmeksizin belediyelere milyarlarca liralık yatırım yaptığını belirten Varank şöyle devam etti: “Benim sıklıkla örnek verdiğim bir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi örneği var. Burada büyük projelere imza attık. Milyarlarca liralık yatırım yaptık. En son Eskişehir Şehir Hastanesini iki ay önce vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ama bu hastanemizin 1 kilometrelik bağlantı yoluyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. CHP’li Büyükşehir Belediyesi o hastanenin bağlantı yolunu yapmakta imtina ediyor. Çünkü bu bağlantı yolunu yaparsam hükümete artı puan yazar diye düşünüyor. Yani bu gibi eksiklikleri ve düşünceleri ortadan kaldırmak, vatandaşımıza eksiksiz hizmet götürmek için yerel yönetim ile genel yönetimin uyumunu yakalamamız lazım. İstanbul için Binalı Yıldırım bu yüzden büyük bir şans olarak görüyorum. Mevlüt Uysal’ın ise Başakşehir Belediye Başkanlığı süresinde yaptıkları ortada. Adaylarımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.”

MEVLÜT UYSAL: “ÇÖZÜM SUNACAK OLAN İLÇE BELEDİYESİDİR”

Başkan Uysal da yaptığı konuşmada 2001 yılında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden beri Fırat Boru’nun sahibi Nevzat Demir ile dostluğunun devam ettiğini belirterek, “Sizlerle bizi bir araya getirdiği için kendisine can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyaya örnek olacak fabrikalara Büyükçekmece’nin ev sahipliği yaptığını kaydeden Uysal, “Fabrikalarımızın etrafındaki mahallelere baktığımızda da aynı güzellikte yaşanılabilir bir mahalle diyemeyiz. Maalesef Türkoba ve Tepecik İstanbul’daki en sıkıntılı mahalleler konumunda. Bunun birçok sebebi olabilir ama nihayetinde çözüm sunacak olan ilçe belediyesidir” diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE USTALIK DÖNEMİMİZ OLACAK

Başkan Uysal adının Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının hemen ardından ilçeyi gezmeye başladığını belirterek, “Gezilerimde, ‘Başkanım burayı Başakşehir kadar güzel yapacak mısınız?’ diye soruyor vatandaşlarımız. Ben de onlara, ‘Başakşehir bizim kalfalık dönemimizdi, inşallah burası ustalık dönemimiz olacak. Oradan daha güzel olacak’ diyorum” ifadelerini kullandı.

25 YILDIR GELMEYEN HİZMETLERİ GETİRECEĞİZ

Başakşehir’in 2009’da kurulduğunu ve o yıllarda İstanbul’un dışında bir yer olarak gösterildiğini hatırlatan Uysal şöyle devam etti: “Ama şimdi Başakşehir İstanbul’un en güzel en önemli ilçesi haline dönüştü. Aslında Büyükçekmece buna daha müsait. Ortada bir göl var etrafında 30 kilometrelik bir göl kıyısına sahip. Yine ön tarafında bir koy ve etrafına kurulmuş bir şehir. Ayrıca Türkiye’nin en güzel kumsallarının olduğu sahil. Buralara emek verilse Başakşehir’den çok daha hızlı bir şekilde daha güzel bir yer yapılabilir. Büyükşehir’den buraya gelirken hedefimiz coğrafi olarak İstanbul’un en güzel ilçesini şehircilik olarak da yaşanılabilir en güzel ilçe yapmak. Böyle bir ilçeyi şehircilik adına ve belediyecilik adına İstanbul’un en güzel ilçesi yapmak için geliyoruz. 25 yıldır buraya gelmeyen hizmetleri getirme adına mücadele edeceğiz.”