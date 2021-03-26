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Gündem Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık
Gündem

Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisiyle ilgili paylaşıma esprili bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:24:00 - 2021-03-26 15:30:14
Bakan Varank sosyal medyayı salladı: Babam restoranı devredince dobloyu sattık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'daki hesabından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafının altına yapılan yoruma esprili bir cevap verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir Twitter kullanıcısı arasında geçen diyalog sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

Bir Twitter kullanıcısı, Varank'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bakan Varan'ın metroya vapura motosiklete binmesine şaşıranlar var. Bence bu abinin garajında bir yerlerde 2011 model doblosu var, arada amcaoğullarıyla baraj kenarına pikniğe gidiyor gizli gizli. En sevdiği yemek de mangalda kanat" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'da hakkında yapılan bu yorumu, kendi hesabından paylaştı. Kullanıcıya esprili bir yanıt veren Varank, "Babam Giyimkent'teki restaurantı devredince dobloyu sattık, şu an yok" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

madenci

bakmayın öyle bunlar tarihin gördüğü en düzgün bakanlar, iki adam bir karede
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