  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Varank: "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak."
Ekonomi

Bakan Varank: "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak."

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:30:20 -
Bakan Varank: "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı
Dünya

Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Aile kurumunu yok etmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da sert bir şekilde eleştiriliyor. Polonya bunun iç..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay