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Ekonomi

Bakan Varank, reel kesim güven endeksindeki yükselişi değerlendirdi:

"Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveni de güçlü bir yükseliş kaydetti. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek"

Yeniakit Publisher
2020-06-25 09:45:52 -
Bakan Varank, reel kesim güven endeksindeki yükselişi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güven endeksinin de güçlü bir yükseliş kaydettiğini belirterek, "Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, haziran ayında güzel bir haber daha geldiğini ifade ederek, reel kesim güven endeksine ilişkin grafik paylaştı.

Tüketici ve sektörel güven endekslerinden sonra reel sektör güveninin de güçlü bir yükseliş gösterdiğini bildiren Varank, "Endeks mayısa göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu. Reel sektörün güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi demek." değerlendirmesinde bulundu.

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