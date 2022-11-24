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Gündem Bakan Varank, ODTÜ'de yaşadığı anısını anlattı, CHP'liler çılgına döndü
Gündem

Bakan Varank, ODTÜ'de yaşadığı anısını anlattı, CHP'liler çılgına döndü

CHP zihniyeti hakkında ODTÜ'de okuduğu sırada başından geçenleri anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'lileri çılgına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 01:01:00 -
Bakan Varank, ODTÜ'de yaşadığı anısını anlattı, CHP'liler çılgına döndü

CHP ile işbirlikçi vesayetçilerin yakın tarihimizde bıraktığı izler, Bütçe Komisyonunda tekrar gündeme geldi. Bakan Varank, ODTÜ'de okurken CHP'li Ayşe Ayata tarafından uğradığı sözlü tacizi anlatınca CHP'liler öfke patlaması yaşadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde CHP'nin ve yaslandıkları ceberrut vesayetçilerin gerçek yüzünü özetledi.

"Faşist üniversite anlayışını yıktık"

ODTÜ'de kendi başından geçen anısını anlatan Bakan Varank, CHP zihniyetiyle ilgili şu sözleri kaydetti:

"Bilim, üniversite, özgürlük... Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bakın biz faşist üniversite anlayışını yıktık. Ve klikçiliği bitirdik. Tek tip zihniyeti alaşağı ettik.

[Bakan Varank bu ifadeleri kullanırken CHP sıralarında kahkahalar yükseliyor]

Üniversiteleri ideolojileri siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkarıp özgürleştirdik.

Değerli arkadaşlar, ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum.

Varank konuşurken sözünü kesen CHP'lilere karşı, "Bakın ben size hikayemi anlatayım. Bakın bakalım üniversiteler nereden nereye gelmiş." ikazında bulundu.

"Cafcaflı zamanlarında ODTÜ'de okudum"

Sözlerine devam eden Varank, ODTÜ'de okurken başından geçen ibretlik olayı şu sözlerle anlattı:

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. 1999 mezunuyum. 28 Şubat'ın en cafcaflı zamanlarında ODTÜ'de okudum. Ve ODTÜ'ye ilk 1000. sıralamada başarılı olarak girdim.

"İlk derste Ayşe Ayata bana yaptı biliyor musunuz?"

Ben ODTÜ'ye girdiğimde Siyaset Sosyolojisi dersini üniversite hayatımın ilk dersini kimden aldım biliyor musunuz?

CHP için çok önemli olan Ayşe Ayata'dan aldım. O ilk derste Ayşe Ayata bana yaptı biliyor musunuz?

Bütün arkadaşlarımızla oturuyorduk. 'Sen ayağa kalkabilir misin' dedi. Üniversite hayatımın ilk dersinden bahsediyorum.

Dedi ki; 'Sen nereden mezunsun'

'Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak'

Dedi ki; 'Şu giydiğin gömleğe ve pantolona bir bak. Senin gibi burada giyinen başka bir insan var mı?'

Dedim ki; 'Burada arkadaşlarımız var onlar da pantolon giyiniyor. Gömlek giyiyor.'

'Hayır. Sen onlardan farklı giyiniyorsun. Biz buna sosyolojide ne diyoruz biliyor musun? toplum dışı olmak diyoruz' dedi.

Bunu bana kim yaptı biliyor musunuz? Sizin çok değer verdiğiniz. O, 95 yılında milletvekili adayı yaptığınız Ayşe Ayata yaptı.

"Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik"

İşte biz, sizin o üniversite zihniyetinizi alaşağı ettik. Yeni üniversite zihniyetini inşa ettik."

CHP'liler çılgına döndü

Komisyondaki CHP'liler çılgına dönünce Bakan Varank'ın konuşmasını sabote etmek istedi.

Varank baskın davranarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bak ben hikayemi anlattım. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Başörtülüleri..."

CHP sıralarından biri "Çarpıtıyorsun ya!" diyerek Varank'a sataştı.

Varank da "Neyi çarpıtıyorum. Ben yaşadım ben." dedi.

"Yalan söylüyorsun!"

Bir diğer CHP'li milletvekili de "Yalan söylüyorsun!" sözlü tacizinde bulundu.

Varank, "Neyi yalan söylüyorum. Ben çok doğru söylüyorum. Ben o kadar doğru söylüyorum ki, utancınızdan bağırıyorsunuz, utancınızdan." sözleriyle karşılık verdi.

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