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Teknoloji Bakan Varank müjdeyi verdi: O dünya devi Türkiye'ye yatırım yapacak
Teknoloji

Bakan Varank müjdeyi verdi: O dünya devi Türkiye'ye yatırım yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyaca ünlü pil üreticisi Farasis'in Türkiye'ye yatırım yapacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:23:00 -
Bakan Varank müjdeyi verdi: O dünya devi Türkiye'ye yatırım yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak." dedi.

Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek."

Öte yandan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını açıklamıştı. Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık" ifadelerini kullanmıştı.

 

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