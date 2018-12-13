Bakan Varank: Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay teknolojileri ile ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık bir rüyanın gerçek olduğunu söyledi.

Varank, “Türkiye Uzay Ajansı dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek.” dedi.

Kaynak: AA