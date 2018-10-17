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Bakan Varank kemik iliği donör oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, SağlıkBakanlığı ile Kızılay iş birliğinde yürütülen kök hücre projesi kapsamında, Kızılay Meydanı'nda bulunan kan bağışı TIR'ına gelerek kan örneği verdi ve kemik iliği donörleri arasına katıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 23:45
Bakan Varank kemik iliği donör oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Güvenpark'ta bulunan Kızılay Kan Bağışı TIR'ına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı ile Kızılay iş birliğinde yürütülen kök hücre projesi kapsamında kan örneği veren ve kemik iliği donörleri arasına giren Varank, kemik iliği nakli bekleyen kanser hastalarının umudu olan kök hücre bağışçılığına dikkati çekti.

Türkiye'de ilik nakli bekleyen pek çok hasta bulunduğuna işaret eden Varank, "Bir hastamızın bile şifasına vesile olabilirsek, bu bizim için büyük bahtiyarlık olur. Bunun için ben de 'Hikayeme Can Ver' diyorum. Kızılay'ın kök hücre bağış kampanyasına destek oluyorum." ifadelerini kullandı.

Varank'a teşekkür gecikmedi

Lösemi hastası gazeteci Nazlı Sümer Akdoğar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile 'Hikayeme Can Ver' ismiyle bir kampanya başlatarak, sadece kendisi için değil lösemi hastası olan binlerce hasta için kan örneği çağrısında bulunmuştu.

Bakan Varank'ın, kan örneği vererek ilik donörü olduğunu öğrenen Gazeteci Akdoğar, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank da 'Hikayeme Can Ver' dedi ve ilik nakli için bağışçı adayı oldu. Sayın @varank'a çok teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 23:45
  1. Mustafa Varank
  2. kemik iliği donörleri

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