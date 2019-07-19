Bakan Varank, “Karabük’ten firmaların da Filyos’ta yatırım yapmak için istekleri var”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Endüstri ve Liman Bölgesi için büyük yatırımlar yapmak istediklerini belirterek Karabük’ten de firmaların burada yatırım yapmak için istekleri olduğunu söyledi.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan ve 25 milyon ton kapasiteye sahip ‘Filyos Liman Projesi’ ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyük yatırımlar yapmak istediklerini ifade ederek, "Tosyalı Grubunun burayla ilgili büyük yatırım planı var. Karabük’ten firmaların burada yatırım yapmak için istekleri var. Ereğli Demir Çelik yatırım yapmak için isteği var. Bunun yanında bu bölgeyi acaba bir uluslararası ticarette önemli bir alan haline getirebilir miyiz diye görüşmelerimiz var. Burayı merkeze alacak şekilde hem Avrupa,hem de kuzey ve güney için üretim ve ihracat merkezi yapabilir miyiz? diye çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah burada temellerin atıldığını bu fabrikalarında devreye girdiğini görmüş oluruz” diye konuştu.

“Tren yolu için kendi tekerimizi üretmeye başladık”

KARDEMİR tarafından üretilen tren tekeri ile ilgili de konuşan Bakan Varank, “Biliyorsunuz ülkemizde tren rayı tekeri üretilmiyordu. Tamamını ithal ediyorduk. Şuanda KARDEMİR’de bu yatırım gerçekleşti. Ülkemizin ihtiyacı olan hafif raylı sistemler için gerek diğer tren yolu ihtiyaçları için kendi tekerimizi üretmeye başladık. Bunun bir sonraki adımı bojilerin üretilmesi. İnşallah o alanda da yerlileştirmeyi sağlayarak daha katma değerli bir üretim modeline geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.