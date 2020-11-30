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Ekonomi Bakan Varank: "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek"
Ekonomi

Bakan Varank: "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:48:08 -
Bakan Varank: "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek"

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardığını belirterek, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek."

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