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Bakan Varank: "Gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Kocaeli’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde ilk kez sandığa gidecek gençlere çat kapı doğum günü sürprizi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm Türkiye’de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 10:08
Bakan Varank: "Gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Kocaeli’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde ilk kez sandığa gidecek gençlere çat kapı doğum günü sürprizi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tüm Türkiye’de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.


Bakan Varank, yerel seçimler öncesinde başlattığı il ziyaretlerinde Diyarbakır, Çanakkale, Adana ve Kahramanmaraş’ın ardından Kocaeli’de temaslarda bulundu. Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen istişare toplantısı ve Gölcük Sanayi Sitesi açılış törenine katılan Varank, 18 yaşına giren iki gencin evine de sürpriz ziyarette bulundu. Varank’ın İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde çat kapı ziyarette bulunduğu Gizem Kavuncu, doğum gününde Varank’ı annesiyle birlikte evinde ağırladı. Kavuncu, “Hiç beklemiyordum. Kalbim çok hızlı atıyor. Alışık olmadığım şeyler” diyerek heyecanını ifade etmeye çalıştı.


Türkiye’de 1 milyon gencin ilk defa bu seçimde oy kullanacağının altını çizen Varank, “Cumhurbaşkanımız ‘seçilmek değil seçmek önemli’ diyor. Bu tabii gençlere de bir sorumluluk yüklüyor. Gençlerimiz, şehirleriyle ilgili, gelecekleriyle ilgili oy vermiş olacaklar. İnşallah güzel tercihler yaparız. Sizi de, bizi de sevindiren neticelere ulaşırız. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi evinizde ağırladınız. Her şey vatanımız için, ortak paydamız o. Tekrar doğum günün kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



"Doğum günü olması ayrı bir heyecan"


Bakan Varank, sürpriz ziyaret teklifinin AK Parti Gençlik Kollarından geldiğini belirterek, “Böyle işlerde önden bir aranır, haber verilir. Ben ona müsaade etmedim. ‘Bizim gideceğimizi kesinlikle söylemeyin’ dedim. Gençlik Kollarımız, ilk defa oy kullanacak bütün gençlerimizi ziyaret ediyorlar. Onlara hem haklarını anlatıyorlar hem de AK Parti adına oy talep ediyorlar. Kardeşimizin doğum günü olması ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik oldu. Gençlik Kollarımız maşallah güzel çalışıyor. Tüm Türkiye’de gençlerimizin oylarına talip olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben de bakan ağabeyleri olarak onlara eşlik ediyorum" dedi.


Sürpriz ziyarette pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı. Varank, benzer bir ziyareti yine doğum günü olan ve 31 Mart’ta ilk kez oy kullanacak Umutcan Keskin isimli gencin evine de gerçekleştirdi. Varank, ayrıca Hacıhızır Mahallesi’nde Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı eve konuk oldu. Mühendislik bölümünde okuyan öğrencilere evde yoğrulan çiğ köfteyi ikram eden Varank, gençlerle bir süre sohbet etti. Varank, ziyaret ettiği evlerde bir araya geldiği gençlere Türk bayrağı, isme özel kalem ve Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA) maketi hediye etti. Varank’a ziyaretlerinde AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman eşlik etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:08
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