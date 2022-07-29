Bakan Varank füzeyi bıraktı! Özdağ kıvıra kıvıra bir hal oldu

Türkiye'ye sığınan mazlumları hedef alan alçak söylemlerle gündemi meşgul eden Dağıstan göçmeni Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bu kez Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı hedef aldı.

Özdağ, Bakan Varank'ın iki yeğenine torpil yaptığını yalanını ortaya attı. Siyaset yerine ortalıkta provokasyon yapan Özdağ'ın iftirasına Varank'tan yanıt gecikmedi.

Özdağ, yaptığı konuşmada "Mustafa Varank, 'ilk düşünceniz istihdam edilmek olmasın' diye Türk gençlerine bir çağrıda bulunmuş. Bu çağrıyı yapan Varank iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdi. Hem de üst bir pozisyona. Normalde o kurumda çalışanların 20 yılda geldiği bir konuma. Sonra bu yeğenler olumsuz bir işe karıştılar. Bunun üzerine Varank tarafından o kurumdan alınıp başka bir kuruma alındılar. İnsanda bir utanma olur." iftirasını attı.

"Ahlaksız provokatör"

Göçmen olduğu halde utanmadan sıkılmadan göçmenleri Özdağ'ın yalanını alıntılayan Bakan Varank "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullandı.

İsim veremedi çareyi kıvırmakta buldu

Utanmadan iftira atan Özdağ, Varank'ın "ispat et" çağrısı karşısında kıvıra kıvıra bir hal oldu.

Özdağ "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." şeklinde laf kalabalığı yapmakla yetindi.

Varank'tan iftiracıya bir şamar daha

İftiracı Özdağ'a okkalı bir şamar daha vuran Bakan Varank, "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!" ifadelerini kullandı.