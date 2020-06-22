Bakan Varank canlı yayında ‘şimdi size bir ürün getirdim’ deyip çantasından çıkardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanal 7'de yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında yazar Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Global bir deterjan markasının ürünü içerisinde yer alan 'renkli tanecikleri' Çin'den getirdiğini ancak Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinin kopmasıyla bu ürünü tedarik edemediğini anlatan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki kimya şirketlerinden biriyle anlaşarak renkli tanecikleri ürettirdiğini söyledi. Varank, dünyadaki tedarik zinciriyle ilgili alınacak kararlar noktasında, Türkiye'nin çok önemli bir alternatif olarak ön plana çıkabileceğinin altını çizerek, bu kapsamda yerli şirketlerin birçok global firmaya tedarikçi olabileceklerini vurguladı.