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Bakan Varank: "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız."

20 Kasım 2018 Salı 17:04
Bakan Varank: "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız."
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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