Bakan Varank: Binali abi ile takıldık

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin dün akşamki açılış töreninin ardından yürüyerek İstiklal Caddesi'ne geçti. Yıldırım ve Varank’ın İstiklal Caddesindeki yürüyüşü sırasında ikiliyi görenler fotoğraf çektirdi.

Yürürken zaman zaman ilerlemekte zorlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşlarla sohbet etti. İki isim, cadde üzerinde bulunan bir kestaneciye de uğradı. Kestane tezgahının başına geçen Yıldırım, yoldan geçenlere kestane dağıttı. Yıldırım ve Varank, caddedeki bir kafeye de giderek gençlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Binali abi ile takıldık

Bakan Varank, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni sonrasında İstiklal’de biraz takıldık… Tabii yanınızda Binali Abi olunca tanınmadan yürümek de haliyle zor oluyor." mesajını paylaştı.